НХЛ изменила штраф «Оттавы» по делу об обмене Евгения Дадонова

Национальная хоккейная лига изменила штраф «Оттавы Сенаторз» по делу об обмене Евгения Дадонова между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

«НХЛ изменила наказание, наложенное на «Оттаву»: теперь команда будет выбирать под 32-м номером на предстоящем драфте, независимо от того, какое место она займёт в таблице, вместо того чтобы полностью лишиться своего выбора в первом раунде драфта 2026 года», — написал Джонстон.

Кроме того, «Оттава» заплатит штраф в размере $ 1 млн.

Напомним, в 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в трёхлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключённый в октябре 2020 года. Канадский клуб не уведомил «Вегас» о стоп-листе команд.