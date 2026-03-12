Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ изменила штраф «Оттавы» по делу об обмене Евгения Дадонова

НХЛ изменила штраф «Оттавы» по делу об обмене Евгения Дадонова
Комментарии

Национальная хоккейная лига изменила штраф «Оттавы Сенаторз» по делу об обмене Евгения Дадонова между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

«НХЛ изменила наказание, наложенное на «Оттаву»: теперь команда будет выбирать под 32-м номером на предстоящем драфте, независимо от того, какое место она займёт в таблице, вместо того чтобы полностью лишиться своего выбора в первом раунде драфта 2026 года», — написал Джонстон.

Кроме того, «Оттава» заплатит штраф в размере $ 1 млн.

Напомним, в 2022 году НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» из-за того, что сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включён в трёхлетний контракт россиянина с «Оттавой», заключённый в октябре 2020 года. Канадский клуб не уведомил «Вегас» о стоп-листе команд.

Материалы по теме
Видео
«Нью-Джерси» с Грицюком и Дадоновым всухую проиграл «Детройту» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android