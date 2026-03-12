СКА первым среди всех команд КХЛ добрался до отметки в 850 побед

Победный матч СКА с минским «Динамо» стал юбилейным для армейского клуба.

Как сообщает пресс-служба команды с берегов Невы, СКА одержал 850-ю победу в КХЛ в 1276-м матче в лиге. 715 выигрышей приходятся на 1062 встречи в регулярных чемпионатах, 135 – на 214 игр плей-офф. Армейцы первыми среди всех команд лиги добрались до этой отметки, за петербуржцами располагаются: «Динамо» Москва – 745 побед в 1235 матчах, «Ак Барс» – 795 (1282), «Металлург» – 796 (1293) и ЦСКА – 798 (1265).

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.