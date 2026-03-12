СКА первым среди всех команд КХЛ добрался до отметки в 850 побед
Победный матч СКА с минским «Динамо» стал юбилейным для армейского клуба.
Как сообщает пресс-служба команды с берегов Невы, СКА одержал 850-ю победу в КХЛ в 1276-м матче в лиге. 715 выигрышей приходятся на 1062 встречи в регулярных чемпионатах, 135 – на 214 игр плей-офф. Армейцы первыми среди всех команд лиги добрались до этой отметки, за петербуржцами располагаются: «Динамо» Москва – 745 побед в 1235 матчах, «Ак Барс» – 795 (1282), «Металлург» – 796 (1293) и ЦСКА – 798 (1265).
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Выдренков (Педан, Голдобин) – 04:28 (5x5) 2:0 Плотников (Уилсон, Голдобин) – 09:15 (5x5) 3:0 Поляков (Гримальди, Менелл) – 17:25 (5x4) 4:0 Плотников (Голдобин) – 29:59 (5x5) 4:1 Лимож (Энас, Пинчук) – 34:35 (5x5) 4:2 Пинчук (Энас, Лимож) – 50:28 (5x4) 4:3 Шипачёв (Энас, Смит) – 53:55 (5x4)
