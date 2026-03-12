Скидки
Вячеслав Быков высказался о переизбрании Третьяка на пост президента ФХР

Вячеслав Быков высказался о переизбрании Третьяка на пост президента ФХР
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

«Владислав Александрович — опытный функционер и чиновник, знающий хоккей не понаслышке! Его многолетняя работа на благо нашего хоккея вызывает большое уважение. Результаты наших хоккеистов всех возрастов на международной арене говорят о том, что работа по развитию хоккея в стране поставлена профессионально, со знанием дела и видением дальнейшего развития как на международном уровне, так и в нашей стране.

Федерация, возглавляемая Третьяком, уважаема не только на родине, но и на международной арене, где налажены взаимовыгодные связи по развитию хоккея и обменом опыта», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Официально
Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России
