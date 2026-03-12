Скидки
ФХР сначала будет добиваться допуска только молодёжных сборных

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что ФХР намерена сначала добиться допуска юниорских и молодёжных сборных до международных соревнований.

«Принципиальное изменение в разбирательствах — новые рекомендации МОК. Мы сейчас не настаиваем на возвращении взрослой сборной России до турниров. Речь идёт о командах до 18 лет и до 20 лет, а также о возвращении наших представителей до участия в конгрессах.

Что касается сборной до 20 лет, то надо оговориться. В рекомендации МОК использован английский термин «youth». Кого под это подводить? Наша логика такая, раз есть взрослый чемпионат мира и есть чемпионаты мира до 18 лет и до 20 лет, то U20 — это не взрослый турнир. Но ИИХФ, вероятно, скажет, мол, нечего их подгонять под молодёжь, им ведь уже по 20 лет. Там не прецедентное право, это не Америка. Будем использовать всё, у нас есть партнёры и юристы. Это процедурные вопросы, за которые отвечают умные и серьёзные ребята с огромным опытом», — цитирует Курбатова «РИА Новости Спорт».

«Мы готовы заплатить и просим у ИИХФ реквизиты». Курбатов — о проигранном деле Федотова
