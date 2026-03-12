«Здесь очень безопасно, и это феноменально». Канадский защитник СКА — о жизни в России

Канадский защитник СКА Маркус Филлипс положительно оценил жизнь в России и отметил безопасность в стране.

– К чему вы ещё не привыкли в России?

– Такого нет. Мне всё нравится в России. Повседневная жизнь здесь просто фантастическая. Здесь замечательные люди. Жить в Санкт-Петербурге — просто потрясающе. Это один из моих любимых городов в мире.

– По-другому, чем в Канаде?

– Да, конечно, всё по-другому. Но я думаю, что, находясь здесь уже второй год, я хорошо освоился, и мне нравится каждый миг, проведённый здесь. Это великолепно. Даже моя девушка приехала, и ей здесь тоже понравилось. Здесь очень безопасно, и это феноменально.

– Учите ли вы русский язык? Сложно ли?

– Немного говорю. Я улавливаю отдельные слова, когда тренеры разговаривают в раздевалке, и понимаю, о чём они говорят. На самом деле, говорить и слушать не так уж сложно, но читать и писать – проблематично, так как другой алфавит. Но речь на слух для меня не проблема.

– Вы читали классическую литературу? Пушкина, Лермонтова?

– Нет. Я слышал. Но, как я уже сказал, я не умею читать по-русски. Это довольно сложно, — цитирует Филлипса «Спорт день за днём».