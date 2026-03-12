Скидки
В ИИХФ ответили, почему хоккеисты США принимают участие в турнирах, а российские — нет

Комментарии

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс высказался о различиях в подходе допуска американских и российских хоккеистов.

— Кстати, насчёт конфликта на Ближнем Востоке. Многие в России задаются вопросом, будет ли ИИХФ применять санкции в отношении США.
— Ну смотрите, давайте с юридической точки зрения. Никаких санкций нет. Я всегда об этом говорил и всегда об этом упоминаю. Никаких санкций у нас нет ни против одной страны. У нас были санкции против Молдавии, которая не заплатила деньги, и мы её исключили из состава ИИХФ. Вот там были санкции действительно.

А по отношению к России и Беларуси никаких санкций нет. У нас есть решение по поводу безопасности проведения чемпионатов.

— Но в России люди задаются вопросом: почему сборная России не играет на чемпионатах мира и Олимпиаде, а к сборной США никаких ограничений не применяется.
— Вы как журналисты, вы как представители СМИ должны быть профессионалами и объяснить домохозяйкам, что это вопрос безопасности проведения чемпионатов мира.

Есть страны, где ваши ребята даже визы не могут получить, к сожалению. Это реальность. Ну так как мы можем проводить чемпионат мира тогда? Понимаете? И вы об этом должны рассказывать и объяснять это.

Есть, к сожалению, места проведения, где участие сборных России и Беларуси приведёт к беспорядкам, к сожалению. Те же фанаты, ещё визы вы не сможете получить… Будут дополнительные, специальные меры безопасности, — цитирует Козиолса Odds.

Комментарии
