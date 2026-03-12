«Выпили по бокалу шампанского». Ларионов — о встрече с Тардифом на Олимпиаде

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о неформальной встрече с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люком Тардифом во время поездки на Олимпиаду в Милане.

«Никаких полномочий на ведение переговоров о Федерации хоккея России и КХЛ у меня не было. Мы с Люком знакомы уже много лет. Встретились как друзья, выпили по бокалу шампанского», — приводит слова Ларионова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Ларионов заявил: «С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше — разговор уже людей более высокого уровня. Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше, что происходило в Милане».