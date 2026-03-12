ИИХФ не будет менять решение по включению сборной России в международный календарь

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не планирует менять своё решение по включению сборной России по хоккею в календарь международных турниров.

«Дорогой Владимир, большое спасибо, что обратились к нам. Наш последний пресс-релиз об участии сборных России и Беларуси в турнирах ИИХФ можно найти по ссылке ниже», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе ИИХФ, приложив ссылку на релиз по итогам заседания совета Международной федерации хоккея от января 2026 года, в котором заявляется о решении оставить в силе отстранение сборных России и Беларуси.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.