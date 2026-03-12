Скидки
«Нужно выходить на мировую арену». Каменский — об идее проведения матча между НХЛ и КХЛ

Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский ответил на вопрос о возможном проведении матча между командами НХЛ и КХЛ.

«Естественно, нужно выходить на мировую арену и играть, ведь это приветствуется зрителями и болельщиками. Это должно происходить не только во взрослом, но и в юношеском хоккее. Такие матчи очень запоминаются в спортивном плане. КХЛ постоянно работает над тем, чтобы расширяться и делать встречи интереснее для зрителей. Мы не останавливаемся, работаем в этом направлении», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Ранее член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс высказался о различиях в подходе допуска американских и российских хоккеистов.

Комментарии
