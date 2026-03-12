«У нас слишком много гордости, чтобы сдаваться». Уилсон — об уходе игроков из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон рассказал об атмосфере в команде после ухода игроков во время дедлайна. Напомним, клуб покинули Джон Карлсон и Ник Дауд.

«Мы очень сплочённая команда, у нас отличная атмосфера. И, знаете, уход игроков ничего не меняет… Мы хотим сохранить атмосферу и двигаться вперёд. У нас слишком много гордости, чтобы сдаваться, отступать или что-то в этом роде», — приводит слова Уилсона журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

После 66 матчей регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» набрал 71 очко и занимает 12-ю строчку Восточной конференции.