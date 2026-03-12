Скидки
Пастрняк сыграет в ближайшем матче «Бостона», несмотря на рождение дочери

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк сыграет в ближайшем матче команды, несмотря на рождение дочери. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Бостон» в ночь на 13 марта примет на своём льду «Сан-Хосе Шаркс». Встреча начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
«По сообщению тренера Штурма, у Давида Пастрняка и его жены Ребекки родилась дочь. Поздравляем семью! Ожидается, что Давид сыграет в ближайшем матче», — сказано в сообщении команды.

В нынешнем сезоне 29-летний Пастрняк провёл 59 матчей, в которых забросил 23 шайб и отдал 53 результативных передач. «Бостон» с 78 очками после 64 встреч занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

В последнем матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» одолел в овертайме «Лос-Анджелес» со счётом 2:1.

