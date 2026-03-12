Стало известно имя генерального менеджера сборной США на чемпионат мира — 2026

Пресс-служба Федерации хоккея США сообщила, что помощник генерального менеджера «Флориды Пантерз» Бретт Петерсон назначен генеральным менеджером мужской национальной команды США на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в Цюрихе и Фрибуре, Швейцария, с 15 по 31 мая.

Петерсон во второй раз займёт должность генерального менеджера команды. Он был генменеджером сборной США на чемпионате мира 2024 года, а также помощником генерального менеджера команды в 2025 году, когда США впервые с 1933 года взяли золото на турнире.

«Флорида Пантерз» с 67 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.