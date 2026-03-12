Скидки
Олимпийский чемпион ответил на вопрос, есть ли у «Металлурга» слабые места

Олимпийский чемпион ответил на вопрос, есть ли у «Металлурга» слабые места
Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов ответил на вопрос, есть ли у «Металлурга» недостатки в игре.

— Есть ли у «Металлурга» слабые места?
— Помнится, два года назад слабым местом «Металлурга» называли вратарскую линию, но новичок Набоков сыграл выше всяких похвал и принёс команде Кубок Гагарина.

Сейчас тоже говорят, что линия Набоков – Смолин – не сильнейшая в КХЛ. Возможно, тот же Набоков мог получить в чемпионате более высокую нагрузку, чтобы считать себя безусловным первым номером и тем самым психологически окрепнуть. С другой стороны, Смолин очень прилично прогрессировал по ходу чемпионата – и придерживать его не было логики. Посмотрим, кто будет первым номером в плей-офф и как в целом вратарская бригада сработает, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

