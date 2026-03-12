Скидки
Владимир Крикунов: не понимаю, почему США всё можно, а другим нельзя

Владимир Крикунов: не понимаю, почему США всё можно, а другим нельзя
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном обращении Федерации хоккея России (ФХР) и Министерства спорта РФ в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска сборных к турнирам.

«Конечно, обращаться надо. Необходимо пробовать, стараться попасть на международные соревнования либо через суд, либо ещё как-то. Безусловно, я одобряю это решение. Вот уже паралимпийцы с флагом и гимном выступают. Но я не понимаю, почему американцам всё можно. Почему им можно, а другим нельзя? С другой стороны, понятно, что тут политика замешана», – приводит слова Крикунова Metaratings.

Минспорта и ФХР обсудили подачу иска в суд о допуске российских хоккеистов
