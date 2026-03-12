«Вашингтон» разбил ему сердце, обменяв Карлсона». Daily Faceoff — об Овечкине

Журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff высказался о будущем Александра Овечкина после изменений в «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» разбил ему сердце, обменяв Джона Карлсона. На прошлой неделе Овечкин назвал этот шаг самым печальным моментом в своей карьере и выразил некоторую неуверенность в своём будущем. Сможет ли он остаться в НХЛ на новый сезон, но играть в другой команде? Я бы точно на это не стал ставить, однако шансы увеличились с 0 до 1%», — написано в статье.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард набрал 51 очко (24 шайбы и 27 передач) в 66 матчах. Овечкин также является лучшим снайпером в истории лиги — на его счету 921 заброшенная шайба.