«Омские Крылья» впервые в истории вышли в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги

«Омские Крылья» впервые в истории вышли в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги
«Омские Крылья» во встрече регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги в Казани уступили «Барсу» в овертайме со счётом 0:1.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2026, четверг. 18:30 МСК
Барс
Казань
Окончен
1 : 0
ОТ
Омские Крылья
Омск
1:0 Саберзянов (Галеев, Столпеченков) – 61:27 (3x3)    

Благодаря набранному очку омский клуб впервые в своей истории вышел в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.

«Омские Крылья» после 59 проведённых встреч набрали 74 очка и занимают 11-е место в общей турнирной таблице ВХЛ.

Напомним, в регулярном чемпионате команды проводят по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 игры. Регулярка Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2026 года.

Отметим, ранее стало известно, что «Омские Крылья» проведут встречи плей-офф в СКК им. Блинова.

Матчи плей-офф «Омских Крыльев» пройдут в СКК им. Блинова
