«Наш хоккей на самых высоких позициях в мире». Каменский — о претендентах на «Везину»

«Наш хоккей на самых высоких позициях в мире». Каменский — о претендентах на «Везину»
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отреагировал на включение сайтом НХЛ в список претендентов на «Везина Трофи» вратарей Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Ильи Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс». Голкиперы заняли первые два места.

«Василевский уже получал этот приз, а Сорокин – нет. Для нас будет радостью, если приз в итоге достанется россиянину. Пусть эту награду завоюет сильнейший. Наличие сразу двух российских вратарей в этом списке лишний раз говорит о том, что наш хоккей на самых высоких позициях в мире, а без нас мировой хоккей теряет интерес», – приводит слова Каменского Metaratings.

Василевский и Сорокин — главные претенденты на «Везину» по версии сайта НХЛ
