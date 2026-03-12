Скидки
А. Николишин: кто у Канады сильный центр? Ощущение, что люди хоккей не смотрят

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о позиции центрального нападающего, считающейся в сборной России не самой сильной.

«Сравнение центров – такая банальщина! А кто у Канады сильный центр? Когда все так говорят, ощущение, что люди хоккей не смотрят. Ну хорошо, Макдэвид, Маккиннон, Кросби, но посмотрите, как они играют в обороне! А если они атакующие центры, то в чём разница между Малкиным и Маккинноном или Макдэвидом при игре в обороне? Ни тот, ни другой не играют там. Поэтому говорить, что они сильные центры и выигрывают 80% вбрасываний – нет.

Сейчас само понятие центрального нападающего в современном хоккее нивелировалось, потому что сейчас играют впятером и впереди, и сзади. Сейчас нет как такового центра, как было раньше, когда он был связующим звеном между защитой и нападением, который должен был здорово отрабатывать. Хоккей уже другой, поэтому, на мой взгляд, некорректно говорить, что у сборной России нет центров», — приводит слова Николишина «Газета.Ru».

