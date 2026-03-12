Скидки
Вячеслав Быков: пора возвращать нормальный хоккей с участием сборной России

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о возможном обращении Федерации хоккея России (ФХР) и Министерства спорта РФ в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска сборных к турнирам.

«Обращение в CAS — это правильный шаг со стороны ФХР. Нужно бороться за интересы своих спортсменов. Это прямая задача федерации. Не знаю, много ли шансов на успех, но мы определённо замечаем тенденцию возвращения наших спортсменов на международную арену.

Участие на Олимпиаде, на Паралимпиаде с флагом и гимном — это хорошие предпосылки к тому, чтобы и хоккейная сборная наконец-то вернулась на международную арену. Пора возвращать нормальный хоккей с участием сборной России», — приводит слова Быкова «Советский спорт».

Комментарии
