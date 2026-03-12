Скидки
«Для такого клуба только такая цель!» Нападающий СКА Романов — о борьбе за Кубок Гагарина

«Для такого клуба только такая цель!» Нападающий СКА Романов — о борьбе за Кубок Гагарина
Нападающий СКА Владислав Романов рассказал о подготовке армейского клуба к играм Кубка Гагарина — 2026.

– Про пик формы. Это так совпало, что к плей-офф команда подходит в таком состоянии? Или это всё по плану?
– Почему совпало? С каждым матчем набираем. У нас с начала сезона фактически новый коллектив собирался. За счёт командных действий на льду поспокойнее стало.

– Чувствуете, что СКА в нынешнем состоянии способен пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина?
– Мы это чувствуем. Мы должны не только первый раунд проходить. У нас цель одна – это Кубок Гагарина. Для такого клуба только такая цель! – приводит слова Романова «Спорт день за днём».

