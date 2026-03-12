Нападающий «Колорадо» Маккиннон заявил, что НХЛ отменила его удаление до конца матча

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон заявил, что НХЛ отменила его удаление до конца матча во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4). Об этом сообщает журналист Кори Масисак на своей странице в социальной сети Х.
«Маккиннон заявил, что НХЛ отменила его большой штраф. Если за определённое количество игр вы получаете два таких нарушения, это автоматически приводит к дисквалификации. Таким образом, в этом плане у него все нарушения обнуляются», — написал Масисак.
Напомним, на 40-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу гостей Маккиннон на скорости врезался в голкипера Коннора Ингрэма. Вратарь «Ойлерз» после этого столкновения не смог продолжить игру и был заменён на Тристана Джерри. Рефери вынесли Маккиннону дисциплинарное наказание в виде штрафа 5+10 минут с удалением до конца встречи.
