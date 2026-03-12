Крикунов: сейчас в ФХР всё налажено, в стране всё стабильно без международных турниров

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост главы Федерации хоккея России (ФХР).

«Третьяк столько работает лет, всё знает. Сейчас в федерации всё налажено. Да и у нас в стране всё стабильно без международных турниров. Когда мы вернёмся на международную арену, тогда можно будет говорить. От добра добра не ищут. Приветствую его переизбрание», – приводит слова Крикунова Metaratings.

При Третьяке сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира: в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Молодёжная сборная России становилась чемпионом мира в 2011 году, юниорская — в 2007-м.