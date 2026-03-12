Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: сейчас в ФХР всё налажено, в стране всё стабильно без международных турниров

Крикунов: сейчас в ФХР всё налажено, в стране всё стабильно без международных турниров
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переизбрании Владислава Третьяка на пост главы Федерации хоккея России (ФХР).

«Третьяк столько работает лет, всё знает. Сейчас в федерации всё налажено. Да и у нас в стране всё стабильно без международных турниров. Когда мы вернёмся на международную арену, тогда можно будет говорить. От добра добра не ищут. Приветствую его переизбрание», – приводит слова Крикунова Metaratings.

При Третьяке сборная России четыре раза выигрывала чемпионаты мира: в 2008, 2009, 2012 и 2014 годах. Молодёжная сборная России становилась чемпионом мира в 2011 году, юниорская — в 2007-м.

Материалы по теме
Официально
Владислав Третьяк переизбран президентом Федерации хоккея России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android