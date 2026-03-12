Результаты матчей КХЛ на 12 марта 2026 года

Сегодня, 12 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 12 марта 2026 года:

«Адмирал» – «Барыс» — 1:2.

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.