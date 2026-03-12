Скидки
Результаты матчей КХЛ на 12 марта 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 12 марта 2026 года
Сегодня, 12 марта, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего был сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 12 марта 2026 года:

«Адмирал» – «Барыс» — 1:2.

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
