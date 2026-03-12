Результаты матчей ВХЛ на 12 марта 2026 года

Сегодня, 12 марта, прошли 12 матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матча ВХЛ на 12 марта 2026 года:

«Динамо-Алтай» – «Сокол» — 1:4;

«Молот» – «Магнитка» — 2:0;

«Торос» – «Челмет» — 3:4;

«Ижсталь» – «Горняк-УГМК» — 2:5.

ЦСК ВВС – «Зауралье» — 2:3;

«Барс» – «Омские Крылья» — 1:0 ОТ;

«Нефтяник» – «Рубин» — 4:3 Б;

«Рязань-ВДВ» – «Химик» — 0:2.

АКМ – «Звезда» — 4:1;

«Челны» – «Югра» — 0:6;

«Олимпия» – «Южный Урал» — 3:1;

«Дизель» – «Торпедо-Горький» — 0:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 102 очка в 60 матчах. Второе место занимает «Югра» с 98 очками после 60 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (91 очко в 59 играх).

В регулярном чемпионате команды проводят по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.