Результаты матчей МХЛ на 12 марта 2026 года

Сегодня, 12 марта, прошли пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч МХЛ на 12 марта 2026 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Спутник» — 3:2 ОТ;
«Стальные Лисы» – «Снежные Барсы» — 7:1;
«Красная Армия»– МХК «Динамо-Карелия» — 10:5;
МХК «Спартак» – Академия СКА — 7:1;
«Динамо-Шинник» – «Академия Михайлова» — 2:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.

