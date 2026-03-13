Панарин поделился ожиданиями от первого матча в Нью-Йорке после обмена из «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоится 14 марта, начало – в 2:00 мск.

«Хотелось бы, чтобы это произошло только в следующем году, но мне придётся столкнуться с этим уже довольно скоро. Уверен, что буду нервничать… Но, конечно, очень рад снова увидеть болельщиков», — приводит слова Панарина The Athletic.

Для Панарина этот матч будет первым в Нью-Йорке после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Артемий Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков.