Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин поделился ожиданиями от первого матча в Нью-Йорке после обмена из «Рейнджерс»

Панарин поделился ожиданиями от первого матча в Нью-Йорке после обмена из «Рейнджерс»
Комментарии

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоится 14 марта, начало – в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 марта 2026, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы, чтобы это произошло только в следующем году, но мне придётся столкнуться с этим уже довольно скоро. Уверен, что буду нервничать… Но, конечно, очень рад снова увидеть болельщиков», — приводит слова Панарина The Athletic.

Для Панарина этот матч будет первым в Нью-Йорке после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Артемий Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков.

Материалы по теме
Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас
Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android