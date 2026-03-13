Скидки
Александр Овечкин проводит 1558-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Комментарии

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кэррик (Маленстин, Пауэр) – 06:02     1:1 Леонард – 22:14    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев.

В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1558-й в карьере в лиге.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 16-е место рейтинга. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1560 встреч), который занимает 15-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

