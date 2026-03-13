Панарин назвал причины неудачной игры «Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин назвал причины неудачного выступления «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне. Напомним, в феврале форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Кингз».

«Думаю, травмы сильно нам помешали. Постоянно кто-то из ведущих игроков был травмирован. У нас не хватало глубины состава для первых двух звеньев. Приходилось работать с ограниченными вариантами», — приводит слова Панарина The Athletic.

На данный момент «Рейнджерс» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков.