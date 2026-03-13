Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин назвал причины неудачной игры «Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ

Панарин назвал причины неудачной игры «Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин назвал причины неудачного выступления «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне. Напомним, в феврале форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Кингз».

«Думаю, травмы сильно нам помешали. Постоянно кто-то из ведущих игроков был травмирован. У нас не хватало глубины состава для первых двух звеньев. Приходилось работать с ограниченными вариантами», — приводит слова Панарина The Athletic.

На данный момент «Рейнджерс» занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 матчах он набрал 607 (205+402) очков.

Материалы по теме
Первая драка Грицюка в НХЛ! Не стерпел грязь «Рейнджерс» и навалял финну прямо в перчатках
Видео
Первая драка Грицюка в НХЛ! Не стерпел грязь «Рейнджерс» и навалял финну прямо в перчатках
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android