Никита Кучеров повторил достижение двух легенд НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Никита Кучеров набрал своё 105-е очко в нынешнем сезоне (60 игр). Лишь два хоккеиста, родившиеся за пределами Северной Америки, набирали столько же очков за первые 60 матчей сезона: Яри Курри (113 в сезоне-1984/1985 и 110 в сезоне-1983/1984) и Яромир Ягр (112 в сезоне-1995/1996).