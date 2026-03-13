Никита Кучеров повторил достижение двух легенд НХЛ
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Никита Кучеров набрал своё 105-е очко в нынешнем сезоне (60 игр). Лишь два хоккеиста, родившиеся за пределами Северной Америки, набирали столько же очков за первые 60 матчей сезона: Яри Курри (113 в сезоне-1984/1985 и 110 в сезоне-1983/1984) и Яромир Ягр (112 в сезоне-1995/1996).
