Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров повторил достижение двух легенд НХЛ

Никита Кучеров повторил достижение двух легенд НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
1 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Никита Кучеров набрал своё 105-е очко в нынешнем сезоне (60 игр). Лишь два хоккеиста, родившиеся за пределами Северной Америки, набирали столько же очков за первые 60 матчей сезона: Яри Курри (113 в сезоне-1984/1985 и 110 в сезоне-1983/1984) и Яромир Ягр (112 в сезоне-1995/1996).

Материалы по теме
Мы недооцениваем величие Кучерова. Ему будет принадлежать большинство русских рекордов НХЛ
Мы недооцениваем величие Кучерова. Ему будет принадлежать большинство русских рекордов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android