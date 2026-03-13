Никита Кучеров опередил Маккиннона и вышел на чистое второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Этот ассист стал для Никиты 71-м в текущем сезоне НХЛ (второй результат среди всех игроков лиги) и позволил выйти на чистое второе место в гонке лучших бомбардиров сезона, опередив форварда Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В активе Кучерова теперь 105 (34+71) очков в неполных 60 матчах, у оставшегося на третьем месте в гонке за «Арт Росс Трофи» Маккиннона 104 (43+61) очка в 62 матчах. Лидером гонки пока остаётся нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 110 (36+74) очков в 65 играх.

На 21-й минуте игры при счёте 0:0 и численном преимуществе «Тампы» Никита Кучеров подхватил шайбу на красной линии, завёз её в зону соперника и отдал передачу на Джейка Гюнцеля, который нанёс точный бросок в ближний угол.

