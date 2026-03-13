Кучеров – второй игрок за 29 лет в истории НХЛ, который набрал 105+ очков за 60 игр сезона
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp) 2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35 2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05 3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22 4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.
Никита Кучеров (34 гола, 71 передача — 105 очков в 60 матчах) стал вторым игроком с сезона-1996/1997, которому удалось набрать не менее 105 очков за первые 60 игр чемпионата. Ранее это сделал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (113 в сезоне-2022/2023 и 105 в сезоне-2020/2021).
