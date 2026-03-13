Кучеров – второй игрок за 29 лет в истории НХЛ, который набрал 105+ очков за 60 игр сезона

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

Никита Кучеров (34 гола, 71 передача — 105 очков в 60 матчах) стал вторым игроком с сезона-1996/1997, которому удалось набрать не менее 105 очков за первые 60 игр чемпионата. Ранее это сделал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (113 в сезоне-2022/2023 и 105 в сезоне-2020/2021).