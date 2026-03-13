29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть в овертайме «Коламбус»
В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Флоридой Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марчмент) – 33:01 1:1 Беннетт (Райнхарт, Самоскевич) – 41:28 (pp) 2:1 Райнхарт (Ткачук, Беннинг) – 62:20 (pp)
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 29 из 30 бросков в створ (96,67%). Нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, защитник гостей Иван Проворов и защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов очков не набрали.
В составе хозяев льда отличился Сэм Беннетт, гол «Блю Джекетс» на счету Адама Фантилли.
