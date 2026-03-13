Ассистентский дубль Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт»
В ночь с 12 на 13 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp) 2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35 2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05 3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22 4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55
В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 24 из 25 бросков в створ (96%).
За «Тампу» отличились Джейк Гюнцель (дубль) и Гейдж Гонсалвес (дубль). Гол «Детройта» на счету Джей Ти Комфера.
