«Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин – без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Баффало» забил Сэм Кэррик.

За «Вашингтон отличились Райан Леонард и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Белорусский форвард Алексей Протас записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матчи пройдут 15 и 14 марта соответственно.