Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 13 марта 2026 года, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин – без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кэррик (Маленстин, Пауэр) – 06:02     1:1 Леонард – 22:14     1:2 Чикран (Протас, ван Римсдайк) – 58:27    

В составе «Баффало» забил Сэм Кэррик.

За «Вашингтон отличились Райан Леонард и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Белорусский форвард Алексей Протас записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матчи пройдут 15 и 14 марта соответственно.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android