«Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин – без очков
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кэррик (Маленстин, Пауэр) – 06:02 1:1 Леонард – 22:14 1:2 Чикран (Протас, ван Римсдайк) – 58:27
В составе «Баффало» забил Сэм Кэррик.
За «Вашингтон отличились Райан Леонард и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Белорусский форвард Алексей Протас записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче регулярного чемпионата «Баффало» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Вашингтон» встретится с «Бостон Брюинз». Матчи пройдут 15 и 14 марта соответственно.
