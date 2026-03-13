Пас Гридина помог «Калгари» переиграть «Нью-Джерси», у Цыплакова — гол

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой, его одноклубник Арсений Грицюк очков не набрал. Результативный пас у форварда гостей Матвея Гридина, защитник «Калгари» Ян Кузнецов голевыми действиями не отметился.