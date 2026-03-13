Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Калгари Флэймз, результат матча 13 марта 2026, счет 4:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Гридина помог «Калгари» переиграть «Нью-Джерси», у Цыплакова — гол
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Бичер (Гридин) – 05:04     0:2 Баль (Мяяття, Клапка) – 14:07     1:2 Цыплаков (Бьюгстад) – 16:14     1:3 Бичер – 20:54 (sh)     2:3 Немец (Хьюз, Маркстрём) – 21:36 (pp)     2:4 Шарангович (Строум, Олофссон) – 36:48     2:5 Баклунд (Фараби, Пахал) – 44:10     3:5 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 49:38     4:5 Хьюз (Братт, Хьюз) – 59:56 (pp)    

Российский нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой, его одноклубник Арсений Грицюк очков не набрал. Результативный пас у форварда гостей Матвея Гридина, защитник «Калгари» Ян Кузнецов голевыми действиями не отметился.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android