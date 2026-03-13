Пас Гридина помог «Калгари» переиграть «Нью-Джерси», у Цыплакова — гол
В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Калгари Флэймз». Гости выиграли встречу со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Бичер (Гридин) – 05:04 0:2 Баль (Мяяття, Клапка) – 14:07 1:2 Цыплаков (Бьюгстад) – 16:14 1:3 Бичер – 20:54 (sh) 2:3 Немец (Хьюз, Маркстрём) – 21:36 (pp) 2:4 Шарангович (Строум, Олофссон) – 36:48 2:5 Баклунд (Фараби, Пахал) – 44:10 3:5 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 49:38 4:5 Хьюз (Братт, Хьюз) – 59:56 (pp)
Российский нападающий «Нью-Джерси» Максим Цыплаков отметился заброшенной шайбой, его одноклубник Арсений Грицюк очков не набрал. Результативный пас у форварда гостей Матвея Гридина, защитник «Калгари» Ян Кузнецов голевыми действиями не отметился.
