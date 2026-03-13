Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Каролину»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикенз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Янковски – 08:38 1:1 Снаггеруд (Холлоуэй, Фаулер) – 23:53 1:2 Снаггеруд (Холлоуэй, Томас) – 55:12 1:3 Бучневич (Финли, Торопченко) – 59:09
За «Каролину» отличился Марк Янковски. Российские нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин не набрали очков в этом матче.
За «Сент-Луис» забили Джимми Снаггеруд (дважды) и российский нападающий Павел Бучневич. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Каролина» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Сент-Луис» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Матчи пройдут 15 и 14 марта соответственно.
