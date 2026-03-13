Скидки
Каролина Харрикейнз — Сент-Луис Блюз, результат матча 13 марта 2026 года, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Бучневича помог «Сент-Луису» обыграть «Каролину»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикенз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Янковски – 08:38     1:1 Снаггеруд (Холлоуэй, Фаулер) – 23:53     1:2 Снаггеруд (Холлоуэй, Томас) – 55:12     1:3 Бучневич (Финли, Торопченко) – 59:09    

За «Каролину» отличился Марк Янковски. Российские нападающий Андрей Свечников и защитник Александр Никишин не набрали очков в этом матче.

За «Сент-Луис» забили Джимми Снаггеруд (дважды) и российский нападающий Павел Бучневич. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Каролина» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Сент-Луис» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Матчи пройдут 15 и 14 марта соответственно.

