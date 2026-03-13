«Эдмонтон» пропустил семь шайб и проиграл «Далласу», Макдэвид очков не набрал
В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Хейсканен, Стил) – 01:23 2:0 Стил (Дюшейн, Бурк) – 13:09 3:0 Робертсон – 15:11 4:0 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:43 (pp) 5:0 Робертсон (Джонстон, Хейсканен) – 26:15 5:1 Бушар (Капанен, Драйзайтль) – 27:53 5:2 Дикинсон (Экхольм, Рословик) – 31:59 6:2 Бенн (Робертсон, Джонстон) – 41:32 (pp) 7:2 Дюшейн (Блэквелл, Линделль) – 58:57
Капитан «Эдмонтона» и лидер гонки лучших бомбардиров сезона НХЛ нападающий Коннор Макдэвид очков не набрал.
Комментарии
