«Эдмонтон» пропустил семь шайб и проиграл «Далласу», Макдэвид очков не набрал

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:2.

Капитан «Эдмонтона» и лидер гонки лучших бомбардиров сезона НХЛ нападающий Коннор Макдэвид очков не набрал.