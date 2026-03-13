Скидки
Миннесота Уайлд – Филадельфия Флайерз, результат матча 13 марта 2026, счет 2:3 (Буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Миннесота» проиграла по буллитам «Филадельфии», у Капризова гол
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Андре (Зеграс) – 18:35     1:1 Болди (Цуккарелло, Хьюз) – 28:39 (pp)     2:1 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 37:50     2:2 Типпетт (Грундстрём, Санхайм) – 47:58 (sh)     2:3 Конечны – 65:00    

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов и Мэтт Болди.

В составе гостей голы записали на свой счёт Эмиль Андре и Оуэн Типпетт.

Российские хоккеисты Данила Юров, Владимир Тарасенко, Яков Тренин (все «Уайлд»), Матвей Мичков и Никита Гребёнкин («Флайерз») результативными действиями не отметились.

Капризов и Мичков не реализовали послематчевые буллиты.

Следующие матчи команды проведут дома: «Миннесота Уайлд» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Оба матча пройдут 15 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
