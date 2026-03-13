«Миннесота» проиграла по буллитам «Филадельфии», у Капризова гол

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

В составе хозяев шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов и Мэтт Болди.

В составе гостей голы записали на свой счёт Эмиль Андре и Оуэн Типпетт.

Российские хоккеисты Данила Юров, Владимир Тарасенко, Яков Тренин (все «Уайлд»), Матвей Мичков и Никита Гребёнкин («Флайерз») результативными действиями не отметились.

Капризов и Мичков не реализовали послематчевые буллиты.

Следующие матчи команды проведут дома: «Миннесота Уайлд» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Оба матча пройдут 15 марта.