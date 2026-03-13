Скидки
Маккиннон набрал три очка за период и вновь опередил Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон набрал три очка за период и вновь опередил Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон набрал три очка за первый период выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Клаймэт Пледж-Арены» в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Гол и два результативных паса позволили канадцу сразу выйти на чистое второе место в гонке лучших бомбардиров сезона, опередив российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
2-й период
0 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Тэйвз, Маккиннон) – 03:45     0:2 Маккиннон (Нечас, Тэйвз) – 12:54     0:3 Руа (Нельсон, Маккиннон) – 18:48 (pp)    

В активе Маккиннона теперь 107 (44+63) очка в неполных 63 матчах, у оставшегося на третьем месте в гонке за «Арт Росс Трофи» Кучерова 106 (34+72) очков в 60 матчах. Лидером гонки пока остаётся не набравший сегодня очков нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 110 (36+74) очков в 66 играх.

