Никита Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ

Никита Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который завершился в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Два набранных очка позволили Никите выйти на круглый показатель в 1100 (391+709) очков за карьеру в регулярных сезонах.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp)     2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35     2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05     3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22     4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети X, Кучеров стал первым задрафтованным в 2011 году хоккеистом, которому удалось набрать 1100 очков.

