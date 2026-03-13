Никита Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», который завершился в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Два набранных очка позволили Никите выйти на круглый показатель в 1100 (391+709) очков за карьеру в регулярных сезонах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги в социальной сети X, Кучеров стал первым задрафтованным в 2011 году хоккеистом, которому удалось набрать 1100 очков.

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду