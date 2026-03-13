Кучеров стал четвёртым российским игроком в истории, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1100 (391+709) очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ. Форвард отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (4:1), который завершился в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp) 2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35 2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05 3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22 4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55
Кучеров стал четвёртым за всю историю российским хоккеистом, который смог набрать за карьеру 1100 очков в регулярках НХЛ. Ранее это удалось только Сергею Фёдорову, Александру Овечкину и Евгению Малкину.
