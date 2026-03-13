Кучеров стал четвёртым российским игроком в истории, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1100 (391+709) очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ. Форвард отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (4:1), который завершился в ночь с 12 на 13 марта на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида).

Кучеров стал четвёртым за всю историю российским хоккеистом, который смог набрать за карьеру 1100 очков в регулярках НХЛ. Ранее это удалось только Сергею Фёдорову, Александру Овечкину и Евгению Малкину.

