«Нэшвилл» проиграл по буллитам на выезде «Ванкуверу», у Свечкова ассист
Поделиться
В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арене» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бёзер (Росси, Гронек) – 08:40 1:1 Джост (Бэррон, Свечков) – 18:28 1:2 Джост (Йози, Уфко) – 25:20 1:3 Вуд – 34:06 2:3 Росси (Эгрен) – 55:55 3:3 Гронек (Бёзер, Росси) – 58:59 4:3 Дебраск – 65:00
В составе хозяев шайбы забросили Брок Бёзер, Марко Росси, Филип Гронек. Решающий буллит реализовал Джейк Дебраск.
В составе гостей голы записали на свой счёт Тайсон Джост (2) и Мэттью Вуд.
Комментарии
- 13 марта 2026
-
07:46
-
07:43
-
07:35
-
07:05
-
06:49
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:34
-
04:33
-
04:01
-
03:57
-
03:44
-
02:58
-
02:30
-
01:47
- 12 марта 2026
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:22
-
22:58
-
22:46
-
22:23
-
22:04
-
21:45
-
21:29
-
21:11
-
20:49
-
20:31
-
20:12
-
19:51
-
19:31