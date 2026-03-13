«Нэшвилл» проиграл по буллитам на выезде «Ванкуверу», у Свечкова ассист

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арене» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Брок Бёзер, Марко Росси, Филип Гронек. Решающий буллит реализовал Джейк Дебраск.

В составе гостей голы записали на свой счёт Тайсон Джост (2) и Мэттью Вуд.