Ванкувер Кэнакс – Нэшвилл Предаторз, результат матча 13 марта 2026, счет 4:3 (буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» проиграл по буллитам на выезде «Ванкуверу», у Свечкова ассист
В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Роджерс-Арене» (Ванкувер, Канада) и закончилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бёзер (Росси, Гронек) – 08:40     1:1 Джост (Бэррон, Свечков) – 18:28     1:2 Джост (Йози, Уфко) – 25:20     1:3 Вуд – 34:06     2:3 Росси (Эгрен) – 55:55     3:3 Гронек (Бёзер, Росси) – 58:59     4:3 Дебраск – 65:00    

В составе хозяев шайбы забросили Брок Бёзер, Марко Росси, Филип Гронек. Решающий буллит реализовал Джейк Дебраск.

В составе гостей голы записали на свой счёт Тайсон Джост (2) и Мэттью Вуд.

