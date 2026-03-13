Скидки
Сиэтл Кракен – Колорадо Эвеланш, результат матча 13 марта 2026, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

4 очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Сиэтл»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Тэйвз, Маккиннон) – 03:45     0:2 Маккиннон (Нечас, Тэйвз) – 12:54     0:3 Руа (Нельсон, Маккиннон) – 18:48 (pp)     1:3 Эванс (Стивенсон) – 33:36 (sh)     1:4 Кадри (Малински, Маккиннон) – 37:11     1:5 Кивиранта (Мэнсон, Келли) – 52:41    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Райкер Эванс.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мартин Нечас, Николя Руа, Назем Кадри, Йоэль Кивиранта. Канадский нападающий Натан Маккиннон отметился голом и тремя ассистами.

Российские хоккеисты «Эвеланш» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс» 15 марта. «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Виннипег Джетс» 14 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
«Миннесота» проиграла по буллитам «Филадельфии», у Капризова гол
