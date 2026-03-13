4 очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Сиэтл»
В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Тэйвз, Маккиннон) – 03:45 0:2 Маккиннон (Нечас, Тэйвз) – 12:54 0:3 Руа (Нельсон, Маккиннон) – 18:48 (pp) 1:3 Эванс (Стивенсон) – 33:36 (sh) 1:4 Кадри (Малински, Маккиннон) – 37:11 1:5 Кивиранта (Мэнсон, Келли) – 52:41
В составе хозяев единственную шайбу забросил Райкер Эванс.
В составе гостей голы записали на свой счёт Мартин Нечас, Николя Руа, Назем Кадри, Йоэль Кивиранта. Канадский нападающий Натан Маккиннон отметился голом и тремя ассистами.
Российские хоккеисты «Эвеланш» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс» 15 марта. «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Виннипег Джетс» 14 марта.
