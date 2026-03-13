4 очка Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Сиэтл»

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Клаймэт Пледж-Арены» (Сиэтл, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Райкер Эванс.

В составе гостей голы записали на свой счёт Мартин Нечас, Николя Руа, Назем Кадри, Йоэль Кивиранта. Канадский нападающий Натан Маккиннон отметился голом и тремя ассистами.

Российские хоккеисты «Эвеланш» Валерий Ничушкин и Захар Бардаков результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Сиэтл Кракен» сыграет в гостях с «Ванкувер Кэнакс» 15 марта. «Колорадо Эвеланш» встретится на выезде с «Виннипег Джетс» 14 марта.