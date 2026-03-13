Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс – Питтсбург Пингвинз, результат матча 13 марта 2026, счет 6:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

2 гола и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург», у Барбашёва передача
Комментарии

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арене» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сиссонс (Боуман) – 08:41     2:0 Дорофеев (Корчак, Боуман) – 25:02     2:1 Ракелль (Раст, Ши) – 28:26     3:1 Марнер (Дорофеев) – 29:20     3:2 Киндел (Манта, Ши) – 36:22     4:2 Дорофеев (Марнер) – 44:35     5:2 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 46:20     6:2 Макнэбб (Айкел) – 59:01    

Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев записал на свой счёт два гола и ассист, его соотечественник и одноклубник Иван Барбашёв отметился результативной передачей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android