2 гола и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург», у Барбашёва передача

В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арене» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев записал на свой счёт два гола и ассист, его соотечественник и одноклубник Иван Барбашёв отметился результативной передачей.