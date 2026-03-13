2 гола и ассист Дорофеева помогли «Вегасу» обыграть «Питтсбург», у Барбашёва передача
В ночь с 12 на 13 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Ти-Мобайл Арене» (Парадайс, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сиссонс (Боуман) – 08:41 2:0 Дорофеев (Корчак, Боуман) – 25:02 2:1 Ракелль (Раст, Ши) – 28:26 3:1 Марнер (Дорофеев) – 29:20 3:2 Киндел (Манта, Ши) – 36:22 4:2 Дорофеев (Марнер) – 44:35 5:2 Айкел (Барбашёв, Теодор) – 46:20 6:2 Макнэбб (Айкел) – 59:01
Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев записал на свой счёт два гола и ассист, его соотечественник и одноклубник Иван Барбашёв отметился результативной передачей.
