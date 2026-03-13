Результаты матчей НХЛ на 13 марта 2026 года

В ночь на 13 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 13 марта 2026 года:

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Калгари Флэймз» — 4:5;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Детройт Ред Уингз» — 4:1;

«Флорида Пантерз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Анахайм Дакс» — 6:4;

«Баффало Сэйбрз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2;

«Бостон Брюинз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:4;

«Каролина Харрикейнз» – «Сент-Луис Блюз» — 1:3;

«Даллас Старз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 7:2;

«Миннесота Уайлд» – «Филадельфия Флайерз» — 2:3 Б;

«Виннипег Джетс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6;

«Юта Маммот» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:3 Б;

«Сиэтл Кракен» – «Колорадо Эвеланш» — 1:5;

«Вегас Голден Найтс» – «Питтсбург Пингвинз» — 6:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 88 очками после 65 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 97 очками после 64 игр.