Только два европейских игрока набирали больше очков к 60-й игре в НХЛ, чем Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне у форварда стало 106 (34+72) очков в 60 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров среди европейских игроков по количеству очков к 60-й игре в НХЛ уступает только Яри ​​Курри (113 очков в сезоне-1984/1985 и 110 в сезоне-1983/1984) и Яромиру Ягру (112 в сезоне-1995/1996).

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.