Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Только два европейских игрока набирали больше очков к 60-й игре в НХЛ, чем Никита Кучеров

Только два европейских игрока набирали больше очков к 60-й игре в НХЛ, чем Никита Кучеров
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне у форварда стало 106 (34+72) очков в 60 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров среди европейских игроков по количеству очков к 60-й игре в НХЛ уступает только Яри ​​Курри (113 очков в сезоне-1984/1985 и 110 в сезоне-1983/1984) и Яромиру Ягру (112 в сезоне-1995/1996).

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp)     2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35     2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05     3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22     4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55    
Материалы по теме
Кучеров — живая легенда! Набрал 1100 очков в НХЛ и вошёл в элитный клуб
Видео
Кучеров — живая легенда! Набрал 1100 очков в НХЛ и вошёл в элитный клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android