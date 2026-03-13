Скидки
Главная Хоккей Новости

13 марта главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, баскетбол, НБА, теннис, UFC

Кучеров набрал 1100 очков, Гилджес-Александер побил 63-летний рекорд НБА. Главное к утру
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер превзошёл достижение легендарного игрока НБА Уилта Чемберлена 63-летней давности, 11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров набрал 1100 очков за карьеру в регулярных сезонах НХЛ.
  2. Шей Гилджес-Александер побил 63-летний рекорд Уилта Чемберлена в НБА.
  3. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  4. Ассистентский дубль Кучерова и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» обыграть «Детройт».
  5. Сборная Ирана сделала заявление после слов Трампа о нежелательности её участия на ЧМ.
  6. «Вашингтон» обыграл «Баффало», Овечкин — без очков.
  7. Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, одолев Викторию Мбоко.
  8. Елена Рыбакина переиграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  9. Свитолина обыграла Швёнтек и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  10. Стали известны все участницы полуфиналов одиночного женского «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  11. Определились все участницы финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе в парном разряде.
  12. Йоханнес Клебо досрочно выиграл спринтерский и общий зачёты Кубка мира — 2025/2026.
  13. Бой Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда возглавит турнир UFC 328.
  14. Расселллучший в тренировке Гран-при Китая, Ферстаппен — 8-й, Алонсо — 18-й.
