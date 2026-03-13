Кучеров набрал 1100 очков, Гилджес-Александер побил 63-летний рекорд НБА. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 1100 очков в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер превзошёл достижение легендарного игрока НБА Уилта Чемберлена 63-летней давности, 11-я ракетка мира Даниил Медведев вышел в полуфинал хардового турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».