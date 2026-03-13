Василевский стал вторым вратарём в истории НХЛ с девятью подряд сезонами с 30+ победами
Поделиться
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» записал на свой счёт 30-ю победу в сезоне.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский проводит девятый сезон подряд с 30 и более победами. По данному показателю Андрей вышел на чистое второе место, уступая лишь Мартину Бродо (12 сезонов подряд). Отметим, что Василевский проводит свой 12-й сезон в лиге.
В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнцель (Кучеров, Перри) – 20:49 (pp) 2:0 Гонсалвес (Пойнт) – 41:35 2:1 Комфер (Дебринкэт, Кейн) – 47:05 3:1 Гонсалвес (Пойнт, Кучеров) – 56:22 4:1 Гюнцель (Чирелли) – 56:55
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2026
-
09:32
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:45
-
08:33
-
08:31
-
08:21
-
08:10
-
07:46
-
07:43
-
07:35
-
07:05
-
06:49
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:34
-
04:33
-
04:01
-
03:57
-
03:44
-
02:58
-
02:30
-
01:47
- 12 марта 2026
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:22
-
22:58
-
22:46