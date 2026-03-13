Василевский стал вторым вратарём в истории НХЛ с девятью подряд сезонами с 30+ победами

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» записал на свой счёт 30-ю победу в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Василевский проводит девятый сезон подряд с 30 и более победами. По данному показателю Андрей вышел на чистое второе место, уступая лишь Мартину Бродо (12 сезонов подряд). Отметим, что Василевский проводит свой 12-й сезон в лиге.

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.