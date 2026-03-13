Куинн Хьюз повторил достижение для защитников в НХЛ 40-летней давности

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» отметился двумя ассистами. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего игрока обороны 66 (6+60) очков в 60 матчах.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Куинн Хьюз стал третьим защитником в истории НХЛ, кто отдал 60 и более передач к 60-й игре в сезоне. Ранее этого добились Бобби Орр (шесть раз за карьеру, больше всего — 72 очка в сезонах-1973/1974 и 1970/1971) и Пол Коффи (четыре раза, больше всего — 68 очков в сезоне-1985/1986).
В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.
- 13 марта 2026
-
09:32
-
09:20
-
09:15
-
09:04
-
08:50
-
08:45
-
08:33
-
08:31
-
08:21
-
08:10
-
07:46
-
07:43
-
07:35
-
07:05
-
06:49
-
06:21
-
05:57
-
05:53
-
04:48
-
04:44
-
04:35
-
04:34
-
04:33
-
04:01
-
03:57
-
03:44
-
02:58
-
02:30
-
01:47
- 12 марта 2026
-
23:55
-
23:48
-
23:40
-
23:22
-
22:58
-
22:46