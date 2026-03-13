Куинн Хьюз повторил достижение для защитников в НХЛ 40-летней давности

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» отметился двумя ассистами. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего игрока обороны 66 (6+60) очков в 60 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Куинн Хьюз стал третьим защитником в истории НХЛ, кто отдал 60 и более передач к 60-й игре в сезоне. Ранее этого добились Бобби Орр (шесть раз за карьеру, больше всего — 72 очка в сезонах-1973/1974 и 1970/1971) и Пол Коффи (четыре раза, больше всего — 68 очков в сезоне-1985/1986).

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.