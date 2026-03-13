Скидки
Куинн Хьюз повторил достижение для защитников в НХЛ 40-летней давности

Куинн Хьюз повторил достижение для защитников в НХЛ 40-летней давности
Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» отметился двумя ассистами. Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего игрока обороны 66 (6+60) очков в 60 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Куинн Хьюз стал третьим защитником в истории НХЛ, кто отдал 60 и более передач к 60-й игре в сезоне. Ранее этого добились Бобби Орр (шесть раз за карьеру, больше всего — 72 очка в сезонах-1973/1974 и 1970/1971) и Пол Коффи (четыре раза, больше всего — 68 очков в сезоне-1985/1986).

В матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» и закончилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Андре (Зеграс) – 18:35     1:1 Болди (Цуккарелло, Хьюз) – 28:39 (pp)     2:1 Капризов (Фэйбер, Хьюз) – 37:50     2:2 Типпетт (Грундстрём, Санхайм) – 47:58 (sh)     2:3 Конечны – 65:00    
