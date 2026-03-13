Расписание матчей КХЛ на 13 марта 2026 года

Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 марта 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Барыс»;

15:30. «Сибирь» – «Металлург» Мг;

16:30. «Авангард» – «Шанхайские Драконы»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Динамо» М;

17:00. «Трактор» – «Торпедо»;

18:00. «Лада» – «Локомотив»;

19:00. «Ак Барс» – ХК «Сочи»;

19:30. СКА – «Северсталь»;

19:30. «Спартак» – «Амур».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр.