Расписание матчей КХЛ на 13 марта 2026 года

Расписание матчей КХЛ на 13 марта 2026 года
Сегодня, 13 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 13 марта 2026 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Барыс»;
15:30. «Сибирь» – «Металлург» Мг;
16:30. «Авангард» – «Шанхайские Драконы»;
17:00. «Салават Юлаев» – «Динамо» М;
17:00. «Трактор» – «Торпедо»;
18:00. «Лада» – «Локомотив»;
19:00. «Ак Барс» – ХК «Сочи»;
19:30. СКА – «Северсталь»;
19:30. «Спартак» – «Амур».

Матч «Трактор» — «Торпедо» 13 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 65 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 101 очко после 64 игр.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
